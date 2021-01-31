فوري توافق على المساهمة بحد أقصى 35 مليون جنيه بزيادة رأسمال شقيقتها لخدمات البنوك

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على الإكتتاب في زيادة رأسمال فوري بلس لخدمات البنوك ( شركة شقيقة) بحد أقصى 35 مليون جنيه. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

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