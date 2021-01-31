الصعيد العامة للمقاولات تحصل على أعمال إضافية بمشروع مدينة قنا الجديدة بمبلغ 200 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها حصلت على أعمال إضافة في مدينة قنا الجديدة بجانب ما تم إسناده إليها في 30 نوفمبر الماضي والبالغ قيمتها 190 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة الأعمال الإضافية 200 مليون جنيه، وبالتالي يصبح إجمالي حجم المشروع في مدينة قنا الجديدة 390 مليون جنيه.

وكانت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، قد أعلنت في 30 نوفمبر الماضي بأنه قد تم اسناد مشروع مقاولة بمدينة قنا الجديدة إلى الشركة، بقيمة تقديرية للمشروع تبلغ 190 مليون جنيه.

يشار إلى أن القوائم المالية المجمعة للشركة أظهرت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 70٪، لتصل إلى 78.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 46.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 637.05 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.