يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يتسلح بقوة البنية التكنولوجية للعام 2021

فهد حسين _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنية التكنولوجية تمثل أبرز نقاط القوة التي يراهن عليها البنك الأهلي خلال عام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعات الاقتصاد لا سيما بعد الظروف التي فرضتها جائحة كورونا من العام الماضي.

أضاف أبو الفتوح، أن المنافسة الضارة بين العاملين في مختلف قطاعات السوق، تمثل أبرز نقاط الضعف التي تعوق مسيرة النمو الصحي لأي اقتصاد، وبالأخص المنافسة التي تقتصر على حرق الأسعار فقط، والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى الخدمة المقدمة بشكل عام.

وعقب أبو الفتوح مجيبًا عن أبرز نقاط الضعف التي يتخوف منها البنك الأهلي خلال العام المقبل، قائلًا: “الحمد لله لا نخاف في البنك الأهلي”، مشيرًا إلى منهجية البنك التي تعتمد على إدارة الأزمات وتقييم المخاطر بشكل دقيق.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يستهدف نموًّا بين 15 و20% في إيراداته خلال العام الجاري.

نستهدف زيادة محفظة التجزئة إلى 143 مليار جنيه بنهاية العام

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 143 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 123 مليارًا محققة بنهاية 2020.

وأشار إلى السعي للوصول بحجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل نحو 10 مليارات جنيه وذلك لعدد 91 ألف عميل بنهاية العام الماضي.

نسعى للوصول بالتمويلات العقارية ضمن مبادرة المركزي إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر

وذكر أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يستهدف نموًّا في الأرباح خلال العام الجاري في حدود 15 إلى 20%.

وعن خطط التوسع خلال 2021، أفاد أبو الفتوح، بأن البنك يخطط للوصول بشكبة الفروع إلى نحو 700 فرع بنهاية عام 2023، لافتًا إلى افتتاح البنك الأهلي 38 فرعًا جديدًا خلال عام 2020، لتصل شبكة الفروع إلى 541 فرعًا.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك الأهلي، يزيد انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية عبر إضافة نحو 50 فرعًا جديدًا كل عام، سعيًا للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في الوقت الذي تولي فيه الدولة والبنك المركزي أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالي.

وأضاف أن البنك رفع عدد ماكينات الصراف الآلي 705 ماكينات لتصل إلى 4941 ماكينة بنهاية 2020، تتركز 66% منها خارج القاهرة الكبرى، مستهدفًا الوصول بها إلى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023.

وأشار أبو الفتوح، إلى افتتاح البنك الأهلي 22 فرعًا للخدمة الإلكترونية حتى نهاية عام 2020، ومن المستهدف إضافة 3 أفرع جديدة خلال العام الجاري.

واستبعد نائب رئيس البنك الأهلي، دراسة أي صفقات للدمج أو الاستحواذ من جانب البنك أو ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال خلال الفترة الحالية.

وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي لا يدرس وقف تنمية أي من أنشطته القائمة حاليًا، قائلًا: البنوك الرقمية هي الشغل الشاغل للبنك الأهلي في المرحلة الراهنة.

الأهلي كابيتال تركز على حلول المدفوعات والاستثمار في الصحة والتعليم بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص

وعن فرص الشراكة مع الحكومة أو مؤسسات القطاع الخاص، قال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي منفتح على الشراكة في أي فرصة جديدة لدعم التقدم التكنولوجي أو توفير حلول الدفع من خلال شركة الأهلي كابيتال – ذراعه الاستثمارية، التي تضع نصب أعينها فرص الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

وأفاد أبو الفتوح بأن النظرة المتفائلة لأداء البنك خلال 2021، استندت إلى تاريخه الطويل في التعامل مع الأزمات والخروج منها بنتائج إيجابية، والتجارب الناجحة في إدارة الأزمات.