الجيزة العامة للمقاولات: قيمة مشروع مدينة المنيا ترتفع إلى 390 مليون جنيه بعد إضافة أعمال جديدة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بأنه تم إسناد أعمال إضافية على نفس مشروع إنشاء مبني إداري بمدينة المنيا والسابق الإعلان عنه في نهاية نوفمبر الماضي. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة الأعمال الإضافية 200 مليون جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع 390 مليون جنيه.

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