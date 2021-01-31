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الشرقية للدخان توافق على تجديد عقدي التصنيع والطباعة مع فيليب موريس

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني- في جلسته المنعقدة 27 يناير الجاري، على تجديد عقدي التصنيع والطباعة مع فيليب موريس بنفس الشروط والاحكام المتفق عليها سابقا.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على اعتماد تعيين أحمد الليثي ممثلا عن القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بدلا من عماد الدين مصطفى، بناء على طلب القابضة.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على وقف علية شراء أسهم الخزينة والاكتفاء بالرصيد الحالي 52.303 مليون سهم والتي تمثل نسبة 2.33% من إجمالي أسهم الشركة.

حيث تم شراء 5.280 مليون سهم في الفترة من 25 نوفبمر الماضي وحتى تاريخه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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