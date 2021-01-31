العربية للأدوية تحقق 58.3 مليون جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 29%

رنا ممدوح _ حققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 29% ليصل إلى 58.310 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 45.117 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 291.218 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 271.813 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 134.090 مليون جنيه مقابل 271.813 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 8.63 جنيه مقابل 6.57 جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت العربية للأدوية ارتفاع أرباحها إلى زيادة قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج عن الفترة المقارنة.