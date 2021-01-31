البورصة تتراجع بصورة طفيفة في مستهل التعاملات بضغط مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 هامشياً بنسبة 0.01%، ليتداول عند مستوى 10577 نقطة.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.3%، و 0.35% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 93.716 مليون جنيه على 129 شركة من خلال 3.570 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل ارتفاع 25 في حين لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 387.903 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 13.987 مليون جنيه مقابل 13.599 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 100.906 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 309.484 ألف جنيه مقابل 208.579 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 488.808 ألف جنيه، منها 427.150 ألف جنيه للمؤسسات، و61.658 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 18.11%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.97%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.14%.

في حين تصدر سهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.61%، تلاه سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 4.2%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 3.43%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 63.31 جنيه.