التمويل الرقمي القابضة تطلق منصة للتكنولوجيا المالية وتؤسس صندوق فى رأس مال المخاطر

أعلنت شركة التمويل الرقمي القابضة، عن إطلاق منصة FinTech لخدمات التكنولوجيا المالية، وهي تركز على بناء وتمويل الجيل القادم من الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في مصر والمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن محفظة الشركات الاولوية التابعة لها هى “شكرة Shekra” منصة التمويل الرقمي، و “اوبتوفوليو Optofolio ” وهى خدمة رقمية لإدارة الثروات، و”كامل فنشرز Camel Ventures ” وهو أول صندوق متنوع التمويلات فى رأس المال المخاطر في المنطقة حاليًا، ويتوقع أن يتم إطلاقه رسميا في النصف الثاني من عام 2021.

وأضافت أن المحفظة تشمل ايضًا كل من “كايش CAYESH ” وهى منصة تمويل سلسلة الموريدين والتكنولوجيا المالية وإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والاستثمار المباشر والقطاع المصرفي، وشركة “باى ناس Paynas ” وهى منصة مصرفية مبسطة تعمل على إدارة الموارد البشرية وإدارة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وأشادت الشركة بالتطورات الإيجابية في الإطار القانوني والتنظيمي والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري المصري (CBE) والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لإضفاء الطابع الرسمي على التكنولوجيا المالية FinTech وتطبيقاتها لا سيما فيما يتعلق بالشمول المالي، والانتقال إلى المجتمعات غير النقدية وتعزيز المعاملات المالية الفعالة والمرنة.

وقال الدكتور خالد حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الرقمي القابضة، إن التكنولوجيا المالية باتت حجر زاوية واضحًا للنمو الاقتصادي والشمول المالي الذي يتقاطع مع مختلف القطاعات والصناعات، مما يمثل فرصة نمو واضحة ذات تأثير مجتمعي إيجابي.

وأضاف، أن شركة التمويل الرقمى تقوم بتطوير البنية التحتية المناسبة والفعالة التي تمكن المنصة من النمو كقوة للتكنولوجيا المالية في المنطقة استنادًا إلى حجم السوق الهائل غير المستغل والاستفادة وتوظيف المواهب البارعة في مجال التكنولوجيا والإبتكار في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور شهاب مرزبان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة التمويل الرقمى القابضة، إن شركته تستهدف بناة مشاريع ذات قيمة إضافية وتأثير إيجابى على صناعة التكنولوجيا المالية في مصر من خلال توفير إمكانات أسرع للوصول إلى السوق عبر التكنولوجيا وخلق التحالفات والشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع مختلف الشركاء.

وأضاف، أنه من خلال تأسيس “كامل لرأس مال المخاطر” نستهدف استحداث إدوات مالية جديدة فى رأس مال المخاطر فى السوق المصرى، ملائمة وجاذبة للمؤسسات المالية والبنوك المصرية والأقليمية للمساهمة فى الصندوق وتحقق في نفس الوقت المتطلبات التمويلية الفعلية للشركات الناشئة.