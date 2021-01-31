إيهاب السويركي: أبو ظبي التجاري يراهن على الخدمات الرقمية انطلاقا من قوة المجموعة الأم

أمنية إبراهيم _ أكد إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري مصر ADCB، أن أبرز نقاط القوة التي يراهن عليها مصرفه في العام 2021، هي امتلاكه ميزة تنافسية هامة تتسم بها المرحلة الراهنة، وهي التطور في الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، والتي تتمثل في قوة وتميز المجموعة البنكية الإماراتية بها.

وأوضح أن المجموعة الأم لبنك أبو ظبي التجاري في الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبرى المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية الرقمية، وحصلت على عدة جوائز هامة في مجال تقديم المنتجات الرقمية.

خطة البنك تستهدف التوسع في مجالات العمل المصرفي

أضاف السويركي، أن ذراع المجموعة في مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل كبير على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، والتي يأتي على رأسها الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية، وتوفر خدمة مصرفية متميزة للعملاء.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري، إن القطاع المصرفي سيكون داعمًا رئيسيًّا كما كان من قبل، في عمليات تمويل المشروعات التنموية والحيوية والاستراتيجية للاقتصاد المصري، كما سيقوم بدور كبير في عملية الشمول المالي عبر توفير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية، التي تعزز من عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وحجم الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

وحول نقاط القوة التي يراهن عليها بنك أبو ظبي التجاري في 2021، أكد العضو المنتدب، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النمو التي تؤهله لأن يكون واحدًا من أفضل اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يخلق مزيدًا من فرص التوظيف لبنوك القطاع المصرفي.

وتابع السويركي، أن مقومات وإمكانات الاقتصاد المصري وأداءه خلال أزمة جائحة كورونا، هو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية 2021/2020، إلى نحو 2.8%، على الرغم من استمرار التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بفضل الانكماش الأقل حدة عن المتوقع خلال فترة انتشار الجائحة.

وأوضح السويركي، أن ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات في الوقت الحالي وفي ظل أزمة كبرى مثل جائحة فيروس كورونا، يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مؤسسات الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما أعاد مصر مرة أخرى على خارطة العالم الاقتصادية، وحقق انتعاشًا في عدة قطاعات كان على رأسها قطاعا الاستثمار والسياحة، وكذلك بدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا، لافتًا إلى أن قوة الاستهلاك المحلي ساهمت منذ بدء انتشار جائحة كورونا في تعويض ضعف بعض الإيرادات.

ندرس فرصًا تمويلية جديدة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه

وعلى صعيد أهداف العام الجديد، قال إن استراتيجية بنك أبو ظبي التجاري مصر، تستهدف التوسع في جميع أشكال العمل المصرفي بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، وذلك من منطلق قوة المجموعة في هذا المجال.

وأضاف السويركي، أن البنك يستهدف مواصلة التوسع في تمويل المشروعات الكبرى والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وكشف السويركي، عن دراسة البنك الآن عددًا من الفرص التمويلية التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

نستهدف25% نموًّا في الأرباح ومؤشرات الأداء

وقال العضو المنتدب، إن بنك أبو ظبي التجاري يسعى إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% في الأرباح وعلى مستوى مؤشرات الأداء، بنهاية العام الجاري 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو المُقدرة بين 15% إلى 20% بالقطاع المصرفي حاليًا، موضحًا أن خطة عمل العام الحالي ترتكز على توسيع حجم النشاط في خدمة العملاء من الأفراد والشركات، سواء عبر توفير الحلول التمويلية والمنتجات والخدمات المصرفية اللازمة لتلبية المتطلبات المتنوعة للعملاء، إلى جانب طرح المنتجات الادخارية اللازمة لمقابلة تطلعات شريحة كبيرة من عملاء القطاع المصرفي.

وأشار السويركي، إلى أن البنك يعكف خلال الفترة الراهنة على صياغة الاستراتيجية النهائية له في مجال المسؤولية المجتمعية، في ظل اهتمام إدارة البنك بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

دور فعال للقطاع المصرفي في عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون

وأكد على اهتمام بنك أبو ظبي التجاري بتمكين ذوي الهمم ودمجهم ماليًّا وتوفير احتياجاتهم عبر خدمات ومنتجات مصرفية تلبي متطلباتهم بشكل خاص، بما يصب في إطار جهود البنك لتحقيق التنمية والنمو المستدام في المجتمع المصري، لافتًا إلى حرص البنك على إقامة عدد من الفعاليات بمشاركة أصحاب الهمم.

فيما كشف السويركي عن استهداف استراتيجية البنك الثلاثية إطلاق فروع ذكية، حيث يأمل البنك أن يكون من السباقين في ذلك من خلال تقديم خدمات ذكية لعملائه بفروعه المختلفة، مؤكدًا اهتمام مصرفه بالانفراد بتقديم بعض الخدمات المميزة، مع التركيز بشكل أساسي على التفرد بجودة الخدمة التي يتم تقديمها للعملاء، مشيرًا إلى أن ما يميز بنكًا عن آخر هو مستوى الخدمة المقدمة.

نخطط للحصول على رخصة السداد الإلكتروني خلال عام 2022

وتابع السويركي، أن البنك يستهدف التقدم بطلب للحصول على ترخيص QR CODE قبل نهاية العام الجاري 2021، أما بالنسبة لرخصة السداد الإلكتروني فإن البنك يخطط لتقديم طلب للحصول عليها خلال العام المقبل 2022.