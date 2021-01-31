يوسف الراجحي: سنتامين تستعد لبدء تنفيذ مشروع التنقيب عن الذهب ضمن مناقصة وزارة البترول

فاروق يوسف _ قال المهندس يوسف الراجحي، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، إن الشركة حصلت على أراضٍ لبدء تنفيذ مشروع التنقيب على الذهب، ضمن المناقصة التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام الماضي.

وأضاف الراجحي في تصريحات لحابي، أن نشاط التعدين في مصر على موعد مع الانتعاش، وهو ما بدا واضحًا في عدد الشركات التي تقدمت بعروض إلى مناقصات البحث والتنقيب عن الذهب، وهذا يدل على اهتمام الشركات العالمية بنشاط استكشاف الذهب في مصر، كما أنه مؤشر لثقتها بالاقتصاد المصري.

نشاط التعدين في مصر على موعد مع الانتعاش

وتقدمت سينتامين على 5 مناطق في المناقصة التي طرحتها البترول مارس الماضي، لكنها تمكنت من اقتناص منطقتين منهما منطقة السكري التي تضم المنجم الوحيد الذي تعمل به سينتامين حاليًا.

وأكد الراجحي، أن سينتامين على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة في السوق.

وفي دسمبر الماضي، أعلنت الشركة عن استراتيجية جديدة للاستثمار في مصر، ضمن مشروعها لاستخراج الذهب من منجم السكري، بموجبها تنفق الشركة بمنجم السكري 595 مليون دولار لزيادة طاقة إزالة الرواسب بحيث تكون سنتامين في وضع يمكنها من إنتاج بين 450 و500 ألف أوقية (أونصة) من الذهب بتكلفة إجمالية بين 800 و900 دولار للأوقية من 2024 فصاعدا.

وأعلنت أيضًا أنها اتخذت خطوات استباقية لدمج عقد التعدين في خطة التعدين متوسطة الأجل لمنجم السكري، وسوف يمكّن هذا الحل الفعال من حيث الوقت والتكلفة الشركة من تسريع برنامج إزالة الشوائب وتحسين المرونة التشغيلية في المنجم السطحي.

الشركات العالمية مهتمة بنشاط استكشاف الذهب في مصر عبر المزايدات المطروحة

وكجزء من برنامج إزالة الشوائب في المنجم السطحي، تواصل الشركة استخدام المعدات الحالية للمشغل المالك، والتي لها القدرة على إنتاج 80 إلى 90 مليون طن سنويًّا من إجمالي المواد المنقولة (الخام والنفايات)، وأجرت الشركة مناقصة مستقلة لتقييم التكاليف الإضافية لإزالة الرواسب.

من ناحية أخرى تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الذهب في مصر وجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع، وهو ما ظهر مؤخرًا في الكشف الجديد الذي تحقق في الصحراء الشرقية باحتياطي يصل إلى مليون أوقية وبنسبة استخلاص 95% كحد أدنى.

وطرحت وزارة البترول مزايدة للتنقيب عن الذهب، بإجمالي 320 قطاعًا على نحو 56 ألف كيلومتر في المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

ومن أبرز مناجم الذهب في مصر منجم السكري الذي تعمل به شركة سينتامين، ويقع بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلومترًا جنوبي مرسى علم، وشهد المنجم خلال عام 2019 بيع نحو 15 طنًّا من الذهب والفضة بإجمالي قيمة 650 مليون دولار.

وتضم المناجم منجم حمش الواقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية، ومنجم وادي العلاقي الذي يوجد بعد 250 كيلومترًا جنوب شرق مدينة أسوان، ومنجم عتود بغرب مرسى علم.

ويقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو منجم البرامية، بينما يوجد منجم أبومروات في جنوب طريق سفاجا قنا، ويقع منجم أم عود عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم.

وتحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، وتضم منطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعًا للذهب.