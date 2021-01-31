المعتز بهاء الدين: مواد الإعمار القابضة تتقدم بطلب تخصيص 1.5 مليون متر مربع في أكتوبر الجديدة

فاروق يوسف _ كشف المهندس المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، عن تقدم المجموعة بطلب تخصيص أراضٍ على مساحة 1.5 مليون متر مربع من هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية في أكتوبر الجديدة.

أضاف بهاء الدين في تصريحات لحابي، أن طلب الأراضي الجديدة يعد أحد توجهات المجموعة خلال العام القادم، خاصة بعد انتهاء تجهيز وحدات مجمع أكتوبر بالكامل، وأيضًا المرحلة الأولى لمجمع السادات، وجارٍ العمل حاليًا في تنفيذ أعمال الرصف.

وأوضح أنه تم بيع 230 ألف متر من مجمع السادات بقيمة تزيد على 200 مليون جنيه، لصالح شركات تعمل في قطاعات الكيماويات ومواد البناء والسلع الهندسية، ومستهدف بيع 170 ألف متر آخر خلال العام.

1.8 مليار جنيه إجمالي استثمارات المجموعة المستهدفة خلال العامين القادمين

وقال بهاء الدين، إن حجم استثمارات المجموعة حاليًا وصل إلى 850 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها بقيمة مليار جنيه إضافية خلال عامي 2021 و2022، وبذلك تصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.850 مليار جنيه.

ننتظر الحصول على الموافقات لإطلاق مجمع «جاهز» للصناعات الصغيرة

وأشار إلى أن المجموعة تنتظر رخصة مجمع الصناعات الصغيرة على مسطح 73 ألف متر، والذي يتضمن 110 وحدات صغيرة، وسيتم بدء العمل في أول 20 وحدة خلال شهر مارس المقبل، ويأتي هذا المجمع تشجيعًا للصناعات الصغيرة ودعمًا لصغار المصنعين.

وأبدى العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة تفاؤله تجاه تحقيق نمو في العام الجديد، سواء على صعيد الاقتصاد المصري بشكل عام، وخطط الشركة بشكل خاص، لا سيما بعد الانتهاء من حدة تداعيات كورونا.

ولفت إلى أن المجموعة تعاملت خلال العام الماضي بعدد من التدابير والإجراءات الاحترازية في كل مواقع العمل بالسوق المصرية، خاصة أنها تمتلك 10 مصانع، و6 شركات ويعمل بها أكثر من 1000 موظف وعامل.

المشروع على مسطح 73 ألف متر ويتضمن 110 وحدات

وتعتمد مجموعة مواد الإعمار في تمويل مشروعاتها على ثلاثة مصادر، تتمثل في عائدات بيع الأراضي والتمويل الذاتي وأيضًا التمويل البنكي، بحسب المعتز في تصريحات سابقة لحابي، موضحًا أن المحور الثالث يتم من خلال الشركة الأم مجموعة مواد الإعمار القابضة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، نظرًا لأنها تمتلك مشروعات كثيرة وأصولًا أكثر، ما يزيد من التيسيرات البنكية التي تحصل عليها.

وذكر بهاء الدين أن اتجاه المركزي نحو خفض الفائدة، وتبني سياسة الخفض خلال الفترة المقبلة، سيعمل على إحداث زخم في قطاع التطوير الصناعي، واتجاه العديد من الشركات للإقراض لتمويل مشروعاتهم، وهو ما سيساهم في تدوير عجلة الاستثمار بشكل فعال في السوق المصرية، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب لتعطي مزيدًا من التيسير على الشركات لضخ استثمارات جديدة.