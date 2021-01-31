البورصة: فترة سريان عرض شراء 49.99% من أسهم مركز المنصورة الطبي عشرة أيام تبدأ اليوم

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن فترة سريان عرض الشراء المقدم من الشركة العالمية للمستشفيات للاستحواذ على 35.282 ألف سهم بنسبة 49.99% من أسهم شركة مركز المنصورة الطبي هو عشرة أيام.

وأشارت البورصة في بيان صادر عنها، أن فترة سريان تبدأ من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية تعاملات 11 فبراير القادم، موضحه أن الحد الأدني للتنفيذ هو 18.02% من أسهم رأسمال شركة مركز المنصورة الطبي المصدرة.

وأضافت بأنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأكدت على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأوضحت على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 11/2/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وأكدت البورصة على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.