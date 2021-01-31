- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ حققت شركة مصر للزيوت والصابون صعوداً في صافي الربح بنسبة 1.7% ليصل إلى 6.611 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 6.502 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.
وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 786.840 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020 مقابل 768.388 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
في حين انخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 11.311 مليون جنيه مقابل 11.353 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم مصر للزيوت والصابون قبل نشر هذا الإعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للزيوت والصابون تحقق 6.6 مليون جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 1.7% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.