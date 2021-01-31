مصر للزيوت والصابون تحقق 6.6 مليون جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 1.7%

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر للزيوت والصابون صعوداً في صافي الربح بنسبة 1.7% ليصل إلى 6.611 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 6.502 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.

وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 786.840 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020 مقابل 768.388 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين انخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 11.311 مليون جنيه مقابل 11.353 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم مصر للزيوت والصابون قبل نشر هذا الإعلان.