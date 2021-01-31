بنك فيصل الإسلامي المصري يربح 1.4 مليار جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ سجل بنك فيصل الإسلامي المصري تراجعاً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 31% خلال عام 2020 ليصل إلى 1.434.247 مليار جنيه، مقابل 2.079.9 مليار جنيه بالعام المناظر 2019.

وتراجعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم،إلى 8.530.458 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.772.427 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3.296.199 مليار جنيه، مقابل 3.350.348 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 2.633 جنيه مقابل 4.446 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجع صافي الربح بعد الضريبة إلى 2.058.256 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 2.714.848 مليار جنيه بعام 2019.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 9.643.213 مليار جنيه مقابل 9.309.744 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني ، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.

وأرجع البنك تراجع أرباحه إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري المصري 4.5% خلال 2019 و3.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020، والتي أثرت سالبا على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع بجانب زيادة المخصصات المكونة نتيجة للتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أرجع بنك فيصل الإسلامي المصري السبب وراء انخفاض النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى تراجع صافي الربح بجانب زيادة رأسمال البنك بأسهم مجانية خلال عام 2019 بنسبة 20% ثم خلال 2020 بنسبة 15%.