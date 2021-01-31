المعهد المصرفي يوفر خدمات تقييم SAVILLE بالتعاون مع ويليس تاورز واتسون

دوت الخليج – أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون العالمية لتوفير خدمات تقييم Saville، التي تختص بتقييم الكفاءة، وأدوات الفحص السلوكي لتحديد المواهب والقدرات والجدارات في بيئات العمل المختلفة.

ووفقا للاتفاقية سيتم تقديم هذه الخدمات للقطاع المصرفي المصري من قبل إدارة خدمات التقييم في المعهد المصرفي المصري والتي تم تأسيسها عام 2015.

وبحسب بيان صادر عن المعهد المصرفي اليون، تعتبر ويليس تاورز واتسون واحدة من أكبر الشركات العالمية الاستشارية في مجالات إدارة الموارد البشرية والمالية ومن ضمنها مجال علم النفس المهني الذي يساعد المؤسسات والشركات على تحديد واختيار الموهوبين من الأفراد وفرق العمل وتطويرهم.

وأكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، على الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تدريب وتقييم الأفراد، ودعم القطاع المصرفي المصري.

وقال: تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المعهد على توفير أدوات تقييم عالمية يقوم بتنفيذها فريق عمل مؤهل وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى مجموعة من المقيمين المعتمدين، ومن خلال استخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم للمساعدة في تقييم القدرات والجدارات السلوكية أو الفنية.

من جانبه قال حامد مبروك، مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون في مصر، إن السوق بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع رأس مالها البشري باعتباره المحرك للنجاح، وإن تعظيم الإنتاجية يأتي من خلال توظيف المواهب المناسبة للوظيفة.

وأضاف مبروك، أن التعاون مع EBI هدفه توظيف وبناء وقيادة المواهب في الصناعة المصرفية باستخدام أدوات تقييم Saville.

وتتضمن تقييمات Saville، التي سيتم توفيرها للقطاع المصرفي المصري من خلال هذه الاتفاقية، أربعة أدوات أساسية للتقييم من شأنها مساعدة المؤسسات فيي معرفة القدرات والجدارات، ومن ثم تحديد نقاط القوة وثقافة العمل المفضلة لدى العاملين بمختلف المستويات الوظيفية.

وتشمل الأدوات المقدمة من خلال هذه الشراكة تقييم Saville Aptitude “Swift” الأكثر ملاءمة للتوظيف، وأداة Saville Wave Strengths التي تساعد على تحديد المواهب المختلفة بناءً على أسئلة الفحص السلوكي.

وتساعد الأداتين الثالثة والرابعة في تطوير الكفاءات، حيث تتعلق إحداهما بتقييم اللغة الإنجليزية في بيئة العمل، والأخرى هي أداة Match 6.5 وهي مصممة لمختلف المستويات، مثل (المديرين، الموظفين، خريجي الجامعات، المتدربين)، وتعد هذه الأداة من أسرع وأدق حلول التقييم التي تساعد على اختيار الموهبة المناسبة للدور المناسب لها، بناءً على تقييم الجدارات/الكفاءات، ولا يتعد الزمن اللازم لأداء الاستبيان أكثر من 6.5 دقيقة.

وأكد نصير، أن توفير أدوات تقييم مختلفة الأغراض عبر الإنترنت بتكلفة مناسبة ومصممة من قبل خبراء عالميين متخصصين يقومون بعمل أكثر من مليوني تقييم سنويا، كان دافعا للدخول في هذه الشراكة.

من جهته قال أحمد وعرية، كبير مستشاري إدارة المواهب والمكافآت في وسط شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة ويليس تاورز واتسون، إن شركته تساعد المؤسسات على إنشاء قوى عاملة تتسم بالمرونة والأداء العالي للمساعدة في تحقيق المكاسب المرجوة والمرتقبة من ناحية الإنتاجية وسهولة الاستجابة والتطور وخفض التكاليف وتحسين تجربة الموظف من خلال إعادة تصور وخلق الطريقة المثلى لتنظيم وتقييم العمل للوصول لمستقبل أعمال مزدهر ومنافس للسوق العالمية.

وأضاف: نعمل مع عملائنا للتأكد من أنهم قادرون على إشراك وإلهام القوى العاملة لديهم، من خلال استخدام التقييمات السيكو مترية لتوظيف وبناء وقيادة مواهبهم.

وتابع أن الشراكة مع المعهد المصرفي المصري هي تأكيد على مدى انفتاح مؤسسات المنطقة المماثلة ذات التفكير المستقبلي لتبني تقنيات جديدة للمساعدة في تحديد وتوظيف وتطوير أفضل المواهب باستخدام أحدث أدوات التقييم التي تقدمها Willis Towers Watson.