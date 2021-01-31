في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يرجحون تعافي إيرادات السياحة خلال 2021

فريق دوت الخليج _ رجح 53% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» وعددهم 59 صوتًا، نمو إيرادات قطاع السياحة خلال عام 2021، مقابل 28 صوتًا يمثلون 25.46% من المشاركين توقعوا استقرار الإيرادات عند مستوى العام السابق، فيما رأى 22 صوتًا يمثلون 20% من المشاركين أن إيرادات قطاع السياحة ستتراجع خلال العام الجاري، كما امتنع مشارك وحيد عن التصويت.

وتهاوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 69% خلال عام 2020، متأثرة بإجراءات إغلاق الحدود والمنافذ البرية والبحرية من قبل العديد من الأسواق الوافدة إلى مصر مع الانتشار العالمي للإصابات والوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، لتهبط الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل الحصيلة القياسية المسجلة خلال 2019 عند 13 مليار دولار، بحسب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأفاد العناني، باستقبال مصر نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقابل 13.1 مليون زاروا البلاد لغرض السياحة في 2019، مضيفًا في تصريحات لوكالة «» للأنباء: «شهدنا عامًا رائعًا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضًا أول شهرين في 2020”.

وكانت الأعداد والإيرادات أعلى بنحو 8% خلال تلك الشهور الـ14، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها.

أغلقت مصر الفنادق في مارس الماضي عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقًا إلى 50 %.

وقال وزير السياحة في تصريحات له خلال يناير الحالي: «نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حاليًا تبلغ في المتوسط بين 10 % و15 % من أعداد 2019”.

وفي ديسمبر 2020، أعلن البنك المركزي المصري حزمة قرارات شملت مد العمل بمبادرتي دعم قطاع السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي ينتهي بنهاية 2021، وإدخال تعديلات جديدة على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وسداد الرواتب ومصروفات التشغيل بضمان وزارة المالية.

وأضاف البنك المركزي المصري في 23 مارس 2020، بندًا جديدًا لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقصًا، يسمح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامان، بهدف سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة.

كما خصص المركزي في 16 يونيو 2020 شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل سداد الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية، بعائد 5%.

ورجح المحللون في أحدث تقارير «دوت الخليج»، بداية عودة قطاع السياحة للتعافي خلال النصف الثاني من 2021 ليسترد نشاطه مجددًا مع حلول 2022، مستندين إلى تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من أسواق السياحة الوافدة للبلاد، بعد توفير العديد من لقاحات كورونا وتطعيم المواطنين.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته جريدة «دوت الخليج» في عددها المئة الصادر يونيو 2020، صوت 79 مشاركًا لصالح تراجع إيرادات قطاع السياحة، مقابل 13 صوتًا توقعوا النمو، و8 أصوات رجحت استقرار الإيرادات عند مستويات العام السابق.