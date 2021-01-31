في استطلاع دوت الخليج.. صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحت 7 مليارات دولار

فريق دوت الخليج _ توقع 52 مشاركًا في استطلاع جريدة «دوت الخليج» ونسبتهم 47.28% أن يقل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021، عن 7 مليارات دولار، مقابل 39 صوتًا يرون أنه سيزيد على 7 مليارات بما لا يصل إلى 8 مليارات دولار، ورجح 18 مشاركًا في الاستطلاع أن يتجاوز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8 مليارات دولار، فيما امتنع مشارك وحيد عن التصويت.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام 2020، وفق أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي أظهر أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته مصر العام الماضي بلغت 5.5 مليار دولار.

وأشار الأونكتاد إلى أنه بالرغم من تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر استقبالًا لاستثمارات الأجانب، إلا أن تلك التدفقات تراجعت بنحو 39%، مقارنة بعام 2019، كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2019- 2020 نحو 7.5 مليار دولار، وفقًا لآخر بيانات للبنك المركزي المصري.

وتهاوى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًّا خلال 2020 ليتراجع بنسبة 42% إلى 859 مليار دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار في 2019، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أنهى العام الماضي أقل بنسبة 30% عن قيمته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وعزا الأونكتاد هذا التراجع إلى عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وبيئة سياسة الاستثمار العالمية واللذين سيستمران في التأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، كما تبدو التوقعات بالنسبة للبلدان النامية في العام الجاري مصدر قلق كبير.

ورغم التوقعات الضعيفة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، إلا أن هذا لا ينطبق على الاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية، بحسب تقرير الأونكتاد.

وتتوقع الأونكتاد أن أي زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2021 لن تأتي من الاستثمار الجديد في الأصول الإنتاجية ولكن من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، لا سيما في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية، وهما صناعتان تتأثران بشكل مختلف بالوباء.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات؛ حيث بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010 2011.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر في 2015- 2016 نحو 12.5 مليار دولار، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7 % عن عام 2015/2016 وظلت ترتفع حتى وصلت في عام 2018/2019 إلى 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.7% عن العام الذي سبقه.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته جريدة دوت الخليج في عددها المئة الصادر يونيو 2020، رجح 63 صوتًا من المشاركين أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من 7 مليارات دولار، فيما توقع 26 صوتًا أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أعلى من 7 مليارات دولار وأقل من 8 مليارات دولار،

بينما رجحت 10 أصوات أن تزيد القيمة عن 8 مليارات دولار وامتنع مشارك واحد عن التصويت.