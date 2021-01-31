في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يتوقعون تجاوز سعر النفط 50 دولارا للبرميل

فريق دوت الخليج _ توقع 58 من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» أن يسجل البترول سعرًا فوق 50 دولارًا للبرميل وأقل من 60 دولارًا، بلغت نسبتهم 52.7%، فيما رأى 31 صوتًا يمثلون 28.2% أن السعر سيتجاوز 40 دولارًا ويقل عن 50 دولارًا، ورجح 18 صوتًا نسبتهم 16.3% تجاوز سعر البرميل 60 دولارًا، وامتنع 3 مشاركين عن التصويت.

وحددت وزارة المالية، سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2020-2021 المنتهية في يونيو المقبل عند 61 دولارًا، انخفاضًا من 68 دولارًا في الموازنة التي انتهت يونيو 2020.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ليست متخوفة من أي تغير في أسعار النفط طالما كانت الأسعار في مستوى 61 دولارًا للبرميل، كما أن لديها عقود تحوط للنفط.

وتستهدف الحكومة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023، حسبما أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في بيان الحكومة أمام مجلس النواب.

وتوقع عدد من البنوك والمؤسسات المالية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيضات الطوعية التي تجريها السعودية بمليون برميل يوميًّا خلال فبراير ومارس المقبلين.

وقال بنك جولدمان ساكس، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول صيف 2021، فيما كان يتوقع في وقت سابق أن يبلغ النفط 65 دولارًا بنهاية العام.

ومن جانبه، توقع بنك سيتي، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارًا للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولارًا للبرميل في التوقع السابق.

ورفع البنك الأمريكي، توقعاته لمتوسط الطلب العالمي على النفط إلى 97.8 مليون برميل يوميًّا لعام 2021، انخفاضًا من 98.1 مليون برميل يوميًّا في التوقع السابق، كما خفض توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يوميًّا من 96.38 مليون برميل يوميًّا بسبب تفشٍّ أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاق شاملة ممددة وواسعة النطاق.

وقال سيتي بنك، إن خطوات السعودية و»أوبك+» ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه؛ مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وفي السوق الأوروبية، قال روستن إدواردز، رئيس إدارة مشتريات الوقود في شركة «يورو ناف»، إن سعر النفط في السوق العالمية قد يتجاوز مستوى 60 دولارًا للبرميل، لكن لكي يحدث هذا يجب استمرار ضعف الدولار لاستمرار دعم السوق، وكذلك يجب أن تبقي «أوبك» على مستويات إنتاجها، واستمرار تحسن أرباح شركات التكرير لاستمرار تحسن الطلب على الخام.

وفي آخر استطلاع أجرته «دوت الخليج» في عددها المئة الصادر في يونيو 2020، توقع أكثر من 58 مشاركًا تجاوز سعر النفط 40 دولارًا للبرميل، وأقل من 50 دولارًا، فيما رجح 16 صوتًا تجاوز السعر 50 دولارًا للبرميل، ورأى 25 صوتًا أن سعر النفط سيتجاوز 30 دولارًا للبرميل بما لا يصل إلى 40 دولارًا.