في استطلاع دوت الخليج.. 47 صوتا يتوقعون استقرار تحويلات المصريين بالخارج مقابل 33 يرجحون الزيادة

فريق دوت الخليج _ اتجهت توقعات 47 مشاركًا في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» إلى استقرار قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عام 2021 عند نفس المستوى المسجل للعام السابق، مقابل 33 صوتًا توقعوا نمو قيمة تحويلات المغتربين، و30 صوتًا يمثلون 27.3% من المشاركين في الاستطلاع يرون تراجعًا في قيمة تحويلات العمالة خلال 2021.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج سجلت أعلى حصيلة سنوية في تاريخها، في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، بقيمة بلغت 27.8 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.

وجاء ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا العالمية التي تسببت في تراجع رصيد التحويلات في الربع الأخير من العام 2019-2020، ‏‏‏بنسبة 10.5%‏، لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال ذات الفترة «يوليو/ سبتمبر» من العام السابق.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين المغتربين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2020، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفسر المحللون ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، مقابل نحو 13.1 مليار دولار للفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2019، بعاملين، الأول لا يخص مصر وحدها وهو تدهور أسواق العمل عالميًّا، والتي أسفرت عن تحويل مدخرات العاملين إلى بلدانهم مع انتهاء فترة عملهم بالخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتمثل العامل الثاني في توقف حركة الطيران منذ الربع الأول واستئنافها بشكل محدود مؤخرًا، والتي دفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية لتظهر تلك الزيادة الكبيرة مع تعذر إرسالها مع المسافرين أو الاحتفاظ بها في طريق العودة إلى البلاد، بحسب المحللين.

ويرى المحللون أن الأوضاع الاقتصادية التي أعقبت انتشار كورونا قد تكون دافعًا للمصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم لتغطية نفقات أسرهم في مصر خلال تلك الفترة.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته جريدة «دوت الخليج» في عددها المئة الصادر يونيو الماضي، توقع 70 صوتًا تراجع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على أسواق العمل، فيما رأى 24 من المشاركين في الاستطلاع استقرار قيمة التحويلات عند مستويات العام السابق، مقابل 6 أصوات رجحت نمو تحويلات المغتربين خلال العام المالي 2020-2021 عن تلك المسجلة للعام المالي السابق.