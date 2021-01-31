الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه النيل

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس المفوضية الإفريقية أن مسار التطور في القارة يبدأ أولاً وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الإفريقية تتيح الربط بين الأقاليم الجغرافية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة.

كما أكد أن مصر “لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائما يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها”.

من جانبه، أكد فقيه اعتماد جهود الاتحاد الإفريقي بالأساس على دور مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وثقلها في القارة، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة، خاصةً في ضوء “الرؤية السياسية والتنموية الثاقبة لدى الرئيس، والتي حققت قصة النجاح المصرية الملهمة خلال السنوات الماضية”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الوضع في القرن الإفريقي، والملف الليبي.

كما تم استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين الأطراف المعنية كافة يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأعرب فقيه عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.