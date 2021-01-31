المركزي الإماراتي يوقع عقوبات مالية على 11 بنكا

دوت الخليج – فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة.

وبحسب بيان للمركزي الإماراتي، بلغت العقوبات المالية المقررة، بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام.

كما أبلغ تلك البنوك بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد المركزي الإماراتي أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال.