الجمعية للتكنولوجيا المالية تعين عمرو أبو العزم رئيسا غير تنفيذي لمجلسها الاستشاري

دوت الخليج – أعلنت شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية، اليوم، عن تولي عمرو أبو العزم منصب مستثمر ورئيسا غير تنفيذي للمجلس الاستشاري للشركة، مع شغل أحمد محمود عابدين منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عمرو أبو العزم، الرئيس غير التنفيذي لشركة الجمعية للتكنولوجيا المالية، إن الشركة ستسهم من خلال منتجاتها الرقمية في “إحداث طفرة نوعية” بمفهوم الادخار المالي والارتقاء بخدمة العملاء للنهوض بالخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية.

ومن جانبه، قال أحمد محمود عابدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجمعية، إنها تسعى جاهدة إلى زيادة حجم أعمال التمويل المتبادل للأفراد في السوق المحلية بتعظيم الاستفادة من وضع مصر الممتاز عالمياً في هذا الشأن.

ويشغل عمرو أبوالعزم حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن شغله منصب عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

وتولى أيضًا رئاسة مجلس الشرق أوسطي لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (MCSBE)، وعضوية مجلس إدارة وعضو لجنة إعادة الهيكلة ببنك ناصر الاجتماعي.

كما سبق وأن تقلد أبو العزم منصب عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة تنمية للمشروعات متناهية الصغر.

وعمل نائبا للرئيس التنفيذي لبنك التنمية الألماني “KFW” في مصر، بجانب كونه مستثمرا في العديد من الشركات الناشئة ومشرفا على عدد من رواد الأعمال الشباب ومستشاراً لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

تأسست شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية في 2019 على يد أحمد محمود عابدين كمنصة إلكترونية تتيح التمويل المتبادل من قبل الأفراد المعروفة باسم الجمعيات المالية.