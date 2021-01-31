العاصمة الإدارية تبدأ التشغيل التجريبي لأول خطوط النقل مع القاهرة الكبرى

بكر بهجت – بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الأحد، في التشغيل التجريبي لأول خطوط النقل التي تم تدشينها لربط المدينة بالقاهرة الكبرى.

وفي تصريح لبوابة دوت الخليج جورنال، قال اللواء عادل الزميتي، رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية، إن جهاز النقل البري الداخلي والدولي تعاقد مع 7 شركات للنقل الجماعي، واتفق معها على تفاصيل خطوط، والتي تحددت نقاط انطلاقها ومحطات التوقف لربط جميع مناطق القاهرة الكبرى بالمشروع العملاق.

وأشار الزميتي إلى بدء التشغيل التجريبي لأحد تلك الخطوط من خلال شركة المصرية للنقل البري، وسيتحدد بناءً على نتائجه الموعد الرسمي لتشغيل باقي الخطوط.

وأكد أن الشركة تستهدف من تلك الخطوة التعرف على العقبات التي قد تواجه عملية نقل الركاب من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة لتلافيها أولا بأول.