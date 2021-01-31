البورصة تهبط إلى 11546 نقطة بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11546 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.28%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعا بنسبة 0.57%، وأغلق عند مستوى 63.34 جنيه.

وانخفض مؤشرا EGX70 وEGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 0.37%، و 0.52% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.492 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 50.494 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 61 في حين لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 94.931 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات الأفراد منها 63.240 مليون جنيه للأفراد، و31.691 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 65.002 مليون جنيه.

وحققت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 66.101 مليون جنيه، مقابل 1.098 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 29.929 مليون جنيه.

وحققت تعاملات المؤسسات العربية منها 23.165 مليون جنيه، مقابل 6.763 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 86.42% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 6.22% والعرب على 7.36% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.83% من تعاملات اليوم مقابل 81.16% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 17.53%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 10%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.96%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.07%، تلاه سهم كرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 6.63%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 6.23%.

وقال محمد عبد الحكيم، مدير قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن جلسات شهر يناير انتهت بحركة عرضية مائلة للهبوط تأثرا بتراجع الأسواق العالمية، وخاصة البورصة الأمريكية،، بجانب بعض عمليات جني الأرباح على الأسهم.

ومع ذلك، يرى عبد الحكيم أن اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء سيعزز الثقة في البورصة المصرية ويدفعها لمواصلة الصعود.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي قد تراجع بختام جلسة الجمعة إلى مستوى 29.982 نقطة مسجلا تراجعاً بنحو 2.03%.

وتوقع عبد الحكيم أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري صعودا يستهدف خلاله مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 كسر مستوى 11650 نقطة، ومنه إلى 11800 نقطة.

وجدد مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية رهانه على قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمدفوعات الإلكترونية، والصناعات الغذائية بجانب عدد من الأسهم منها: حديد عز والسويدي إليكتريك.

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن تراجع البورصة جاء في إطار الحركة التصحيحية الطبيعية للمؤشرات بعد اختراق نقاط مقاومة من المؤشرات منذ بداية يناير.

ولفت إمام إلى أن عدد من القطاعات لا زال يحافظ على أدائه الإيجابي رغم الحركة العرضية للسوق ومنها الخدمات المالية غير المصرفية والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن البورصة تترقب خلال شهر فبراير القادم محركات ومحفزات جديدة تقودها لموجة صعود جديدة.