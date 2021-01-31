البنك المركزي المصري: تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 69.2 مليار دولار في الربع الأول

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من العام المالي 2019-2020.

وقال البنك المركزي المصري المصري، في بيان اليوم الأحد، إن معاملات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركزي المصري بأنه عند مقارنة أداء الميزان الكلي عن نفس الفترة من العام المالي الماضي نجده قد تحول إلى العجز، حيث حقق فائضا بلغ 227 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي الماضي.

وأشار إلى تحسن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات في مستوى العجز خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 27.2%، مقارنة بالربع الرابع من العام المالي الماضي (أبريل – يونيو).

وأضاف البنك المركزي المصري أن عجز ميزان المدفوعات قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار دولار الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق له.

ولفت المركزي إلى تضاعف عجز ميزان المدفوعات عند مقارنته بنفس الربع من العام المالي الماضي، حيث كان قد سجل 1.4 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وفسر المركزي تضاعف عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، بأنه جاء على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي تقصلت إيراداته إلى 800 مليون جنيه، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.