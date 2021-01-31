السياحة تضاعف عجز المعاملات الجارية لميزان المدفوعات في الربع الأول

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري عن تراجع العجز المسجل بميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 27.2% مقارنة بالعجز المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي السابق.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تراجع إلى 2.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 3.8 مليارات دولار للفترة من أبريل حتى يونيو 2020.

وذكر المركزي أن العجز المسجل في المعاملات الجارية بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري قد تضاعف على أساس سنوي، لاسيما وأنه قد اقتصر على 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2019-2020.

وأوضح البنك المركزي المصري أن تضاعف العجز يرجع إلى الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة الذي اقتصرت إيراداته على نحو 800 مليون دولار فقط مقابل 4.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إيرادات السياحة قد تراجعت إلى 801 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 4.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويأتي تراجع إيرادات السياحة بعد عام قياسي خلال 2018-2019 ، سجلت إيراداته نحو 12.57 مليار دولار.