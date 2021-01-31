الميزان التجاري البترولي يتحول إلى فائض 143.7 مليون دولار في الربع الأول

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فهد حسين – تحول الميزان التجاري البترولي لمصر إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 606.2 مليون دولار عجزا لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وعزا البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات، اليوم الأحد، هذا التحول إلى تراجع واردات المنتجات البترولية بمعدل 52.8% تأثرا بتراجع الكميات المستوردة والبترول الخام بمعدل 28.7% تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.
وأشار المركزي المصري إلى أن تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 والذي وصل إلى نحو 2.8 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وكان الميزان التجاري البترولي قد تحول إلى العجز بقيمة 421 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019-2020، مقابل فائض سجله العام السابق بقيمة 8.1 مليون دولار.
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