10 معلومات عن شهادات الاستثمار أ و ب و ج المستحوذ عليها من البنك الأهلي

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المصري، صباح اليوم الأحد، استحواذه على شهادات الاستثمار فئات أ، ب، ج، التي كان يصدرها لصالح بنك الاستثمار القومي، وجاء ذلك بعد إجراء خفض مفاجئ في أسعار الفائدة عليها أمس بنسب تراوح بين ربع إلى 3.75 نقطة مئوية.

وترصد بوابة دوت الخليج جورنال في هذا التقرير 10 معلومات عن شهادات الاستثمار التي استحوذ عليها البنك الأهلي، وأهم المحطات التي مرت بها منذ إصدارها:

1. بلغ صافي مبيعات شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

2. يواصل البنك الأهلي المصري إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد، بعد استحواذه عليه.

3. يستمر البنك الأهلي في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها، كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك، وبأسعار العائد المطبقة في حينه، ما لم يتم استردادها أو صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.

4. يبلغ العائد على شهادات (أ) ذات العائد التراكمي، 9.5% سنويا، ويصرف في نهاية مدة الشهادة بشكل مجمع.

5. تتنوع آجال شهادات المجموعة (ب) ذات العائد الدوري، بين سنة بعائد سنوي 6%، وسنتين بعائد سنوي 6.5%، وثلاث سنوات بعائد سنوي 9%.

وأوضح البنك الأهلي، في بيان اليوم، أن الأوعية الأقل من ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي إلزامي 14% بحسب تعليمات البنك المركزي المصري المصري مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.

6. تبلغ مدة شهادات (ج) ذات الجوائز 20 عاما، ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب وكذا المصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جنيه لكل نوع من تلك الشهادات.

7. بدأ البنك الأهلي طرح شهادات الاستثمار عام 1965 نيابة عن وزارة المالية، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية بشروط تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءا على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في حينها.

8. استمر البنك الأهلي في إصدار شهادات الاستثمار نيابة عن وزارة المالية، بنوعين، الأول: شهادات المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة التي تتزايد قيمتها كل ستة أشهر لتصل بعد انتهاء مدتها إلى قيمة تراكمية يستردها العميل حسب النسبة التراكمية المعلنة في توقيت الشراء.

والنوع الثاني: شهادات المجموعة (ب) ذات العائد الجاري والتي تسترد بكامل قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، مع تمتعها بعائد دوري حسب سعر العائد المعلن أيضا وقت الشراء.

9. في عام 1967 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز، وبلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) في نهاية عام 1972 نحو 155 مليون جنيه.

10. بدأ البنك الأهلي في إصدار شهادات الاسثمار لصالح بنك الاستثمار القومي عام 1980، بعد صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي.

ولفت بيان صادر عن البنك الأهلي المصري اليوم، بشأن استحواذه على شهادات بنك الاستثمار القومي، إلى أن السنوات الأخيرة -بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي- شهدت تنوعا في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة والطروحات الدولية والتي تلقى إقبالا من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار.

وأضاف أن الإصلاح المصرفي منذ عام 2004 حتى الآن، والذي تضمن مؤخرا صدور القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، شهد تطورات عديدة واكبت المتغيرات العالمية وتم استحداث منتجات مصرفية وآليات عمل وإجراءات رقابية زادت من ثقة المودعين والمؤسسات المالية الدولية، في ظل انتظام منظومة العمل المصرفي، وإقبال المودعين على الجنيه المصري كمخزن قيمة بالأوعية الادخارية المتعددة، ليبلغ مجموع الودائع بالجهاز المصرفي الآن ما يقارب خمسة تريليون جنيه.