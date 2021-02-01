تراجع إيرادات شركات الطيران يخفض متحصلات النقل 26% خلال الربع الأول

فهد حسين – تراجعت متحصلات النقل خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 بقيمة 524.5 مليون دولار وبنسبة 26% على أساس سنوي.

وأفاد البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020، بأن متحصلات النقل انخفضت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعزا المركزي المصري هذا التراجع إلى انخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا.

وقال البنك المركزي المصري إن تراجع متحصلات السفر كان من بين العوامل التي أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية الربع الأول من العام المالي 2020-2021.

وتراجع العجز المسجل بميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بمعدل 27.2% مقارنة بالعجز المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي السابق.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تراجع إلى 2.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 3.8 مليارات دولار للفترة من أبريل وحتى يونيو 2020.

وذكر المركزي أن العجز المسجل في المعاملات الجارية بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري قد تضاعف على أساس سنوي، لاسيما وأنه قد اقتصر على 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2019-2020.

وكشف المركزي عن انخفاض مدفوعات السفر التي تعبر عن مصروفات المصريين في الخارج بغرض السياحة إلى 575.8 مليون دولار، مقابل 955.2 مليونا الربع الأول من العام المالي السابق.

إيرادات قناة السويس

أما إيرادات عبور المجري الملاحي لقناة السويس، فتراجعت إلى 1.38 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 1.51 مليارا لنفس الفترة من 2019-2020.