عجز الميزان التجاري يتقلص 2.5% إلى 8.56 مليار دولار خلال الربع الأول

فهد حسين – تقلص عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 2.5% على أساس سنوي.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن عجز الميزان التجاري تقلص إلى 8.56 مليار دولار الربع الأول من 2020-2021، مقابل 8.78 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وتراجعت حصيلة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي إلى 6.28 مليار دولار مقابل 7.12 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما تراجعت المدفوعات عن الواردات إلى 14.84 مليار دولار مقابل 15.9 مليارا بنهاية الربع الأول من 2019-2020.

انخفاض هامشي للصادرات غير البترولية وزيادة الواردات

وارتفع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 7.2% على أساس سنوي الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 8.7 مليار دولار مقابل 8.12 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهر التقرير انخفاض الصادرات غير البترولية هامشيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 4.68 مليار دولار، فيما زادت الواردات غير البترولية إلى 13.38 مليارا.

وأشار التقرير إلى استقرار الصادرات غير البترولية عند 4.68 مليار دولار لاسيما وانها فقدت 2.5 مليون دولار فقط على أساس سنوي، فيما زادت الواردات إلى 13.38 مليار دولار مقابل 12.86 مليارا الربع الأول من 2019-2020.

وفي المقابل، تحول الميزان التجاري البترولي لمصر إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 606.2 مليون دولار عجزا لنفس الفترة من العام المالي السابق.