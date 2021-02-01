مال وأعمال

مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي يعقد أولى جلساته بعد إعادة تشكيله

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عقد مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي برئاسة مدحت قمر أولى جلساته عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإعادة تشكيله لمدة 3سنوات.

حضر الاجتماع مدحت أحمد قمر، رئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وعمرو الأعصر، نائب رئيس مجلس الإدارة – تنفيذى، ووليد محمد السيد سليمان ناجى، نائب رئيس مجلس الإدارة – تنفيذى، وهالة عادل عبد العزيز بسيونى، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد ماهر، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وحسن مصطفى البكرى إبراهيم، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وطارق صالح مصطفى عمار، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى، وحسام أمين فهمى، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد مصطفى حسين، عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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