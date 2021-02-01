الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل دعم توقعات أرباح إيجابية للمعنويات

سي إن بي سي _ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق.

هذا وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55% إلى 28091.05 نقطة وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16% إلى 1829.84 نقطة.

ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع المزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة الناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.

وصعدت الأسهم الآسيوية أيضا وعوضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر مبكرة إذ حول المستثمرون الأفراد الذين باتوا قوة مؤثرة في الآونة الأخيرة اهتمامهم إلى المعادن النفيسة، مما منح صناديق التحوط التي تضررت بشدة من تحركاتهم فرصة لالتقاط الأنفاس نوعا ما.