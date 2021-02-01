في استطلاع دوت الخليج.. الترددات الجديدة ترجح كفة تحسن جودة الاتصالات

فريق دوت الخليج _ رجح 56 مشاركًا مثلوا 50.9% من إجمالي المشاركين تحسن جودة خدمات الاتصالات، في حين رأى 26.4% ما يعادل 29 صوتًا استقرار الخدمات عما هو حاليًا، هذا بينما توقع 21.8% سوء الخدمات، وامتنع واحد عن التصويت.

وقررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع معايير جديدة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول العاملة في السوق المصرية «وي- أورانج- فودافون- اتصالات»، لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصرية (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

وضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت وتحسين جودة الخدمات الصوتية، تخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.

ووقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث اتفاقيات مع هذه الشركات، لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز.

وتهدف الاتفاقيات إلى الوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

هذا وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وأسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، والتي بدأتها الوزارة مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم البنية التحتية المعلوماتية مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية فى نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوي.

وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات، في آخر تقرير له الصادر أوائل الشهر الجاري، عن أن معدل شكاوى عملاء الهاتف المحمول خلال الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 17 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز %94.4، كما وصل متوسط وقت حل الشكوى إلى 1.2 يوم.

وفي استبيان دوت الخليج الصادر العام الماضي، أبدى 44% من المشاركين تفاءلهم في استطلاع بتحسن خدمات الاتصالات ومستوى الشبكات خلال العام الجاري، في حين رأى %32 منهم استقرار الخدمات، هذا بينما سادت حالة من الإحباط لدى %22 وتوقعوا سوء خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، في حين امتنع اثنان عن التصويت.