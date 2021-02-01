أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار في الربع الرابع لعام 2020

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل. سي بأنها قد أضافت عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة العقود الجديدة في نهاية عام 2020 وصلت إلى 2.9 مليار دولار، مما يعكس جهود أوراسكوم كونستراكشون الناجحة في إضافة مشروعات ذات جودة والحفاظ على مستوى المشروعات تحت التنفيذ على مدار العام.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة وصلت إلى 5.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020.

ووفقاً للبيان، فتمثل المشاريع في جمهورية مصر العربية 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020، والتي يمثل الجزء الكبير منها في النقل، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.

الجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للإنشاءات وقعت مؤخراً مع شركة إعمار عقدا جديدا بقيمة مليار جنيه لبناء فندق فيدا في مراسي.

وبحسب البيان، فيضاف هذا المشروع الجديد إلى المشاريع السابقة التي تم تنفيذها لصالح شركة إعمار مثل فندق فيدا العلمين والذي تم تسليمه في توقيت قياسي في يوليو 2018 في أقل من 8 أشهر، ويؤيد الشراكة المتكررة بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وإعمار والتي تشمل مشاريع مثل مراسي وميفيدا.