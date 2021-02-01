عاجل.. أكديما مصر تتقدم بخطاب للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، عن تلقي جلاكسو جروب ليميتد – المساهم الرئيسي- خطاب استحواذ من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما مصر.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أكديما مصر أبدت في خطابها للمساهم الرئيسي رغبتها في تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصته في جلاكسو سميثكلاين.

الجدير بالذكر أن جلاكسو سميثكلاين قد أعلنت 26 يناير الماضي عن توقيع مساهمها الرئيسي جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.ال.سي لبيع حصة الأولى البالغة 91% في شركة جلاكسو سميثكلاين لشركة حكمة.

وأفادت أن المذكرة تتضمن تقديم حكمة عرض شراء إجباري على كامل أسهمها بعد استيفاء عدة شروط ومنها، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي، وإبرام العقوم النهائية والملزمة، والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وذكرت الشركة أن خطاب المساهم الرئيسي تضمن طلب تمكين حكمة فارماسيوتيكلز من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.

كما تضمنت مذكرة الشروط الأساسية غير الملزمة أن مشروع الاستحواذ المحتمل يتضمن استثمارات أخرى متعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى شركات تجارة الأدوية في تونس التابعة لمجموعة جلاكسو سميثكلاين ( التي من ضمنها المساهم الرئيسي).

ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أشار أن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقا نهائيا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.

وفي 27 يناير الماضي، وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة أمس على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي .ال. سي ومستشاريها بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ عليها.