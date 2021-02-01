هيرميس تقتنص صدارة شركات السمسرة في تداولات يناير

فاروق يوسف _ احتلت شركة هيرميس للوساطة، المركز الأول في ترتيب شركات السمسرة للشهر الأول من العام الجاري، من حيث تداولات الأوراق المالية، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 8.8%، وبقيمة 5.169 مليار جنيه.

تلاها في المركز الثاني المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية 5.5% تمثل تعاملات قيمتها 3.22 مليار جنيه.

وجاءت شركة مباشر، في المرتبة الثالثة بنصيب 5.2% من السوق عبر تعاملات وصلت إلى 3.065 مليار جنيه.

وبفارق طفيف، لحقت بلتون المركز الرابع من خلال استحواذها على 5.1% من السوق، شكلت 2.984 مليار جنيه قيم تداول.

وفي المرتبة الخامسة، كانت شركة بايونيرز بحصة سوقية 5%، عادلت قيم تداول 2.945 مليار جنيه، وبنفس النسبة سجلت شركة التجاري الدولي المركز السادس، ولكن بتعاملات 2.945 مليار جنيه.

واقتنصت شركة عربية المركز السابع مستحوذة على 4.1% من التعاملات بقيمة إجمالية 2.414 مليار جنيه، تلاها في المركز الثامن شركة فاروس بحصة سوقية 3.6% ممثلة في تعاملات بقيمة 2.093 مليار جنيه.

أما المركز التاسع، كان لشركة أرقام حيث سجلت قيم تداول 1.849 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.1%.

واستطاعت شركة تايكون أن تحفظ لها مكانة ضمن قائمة العشر الكبار، واستحوذت على 3% من السوق بقيم تعاملات 1.756 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو65.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 11.141 مليون ورقة منفذة على 945 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 57.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 12.923 مليون ورقة منفذة على 1.044 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 44.13 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.87% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9% إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 563.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 198.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 تعاملات الشهر الماضي، عند 15.546 نقطة, مسجلًا ارتفاعًا بنحو 6.46 % بينما سجل مؤشر إيجي إكس صعودًا مغلقًا عند 2.355 نقطة، في حين سجل إيجي إكس 100 ارتفاعًا بنحو 8.89% مغلقًا الفترة عند 3.373 نقطة.