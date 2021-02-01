زهراء المعادي للاستثمار تحقق أرباح بقيمة 213.1 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، نمو في صافي الأرباح بنسبة 20.3%، لتصل إلى 213.093 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 177.081 مليون جنيه بالعام المناظر 2019.

وارتفعت المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 489.009 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل 429.038 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

بينما تراجع مجمل الربح إلى 88.637 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 103.280 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 112.124 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 66.836 مليون جنيه بالعام المناظر 2019.

وبلغت أرباح وفوائد الأقساط المؤجلة 288.246 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 258.920 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.67 جنيه مقابل 0.56 جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت الشركة ارتفاع ارباحها إلى زيادة مجمل أرباح النشاط وانخفاض مصروفات التمويل.

وصعد مجمل أرباح النشاط خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي إلى 288.634 مليون جنيه مقابل 245.073 مليون جنيه بالفترة المماثلة.