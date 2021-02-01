زهراء المعادي للاستثمار تسند أعمال تطوير 5 أراض لشركة برايت سيتي

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في جلسته المنعقدة أمس، أسناد بناء وتطوير عدد 5 قطع أراضي اسكان أرضي زائد 4 أدوار متكررة بالشركة التاسع بمدينة زهراء المعادي على مساحة 4546 متر إلى برايت سيتي للاستثمار العقاري.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الإسناد سيتم بنظام المشاركة على أن توزع الإيرادات بنسبة 58% لزهراء المعادي للاستثمار و42% للمطور.

وأشارت إلى أن قيمة المبيعات التقديرية المتوقعة للمشروع تبلغ 200 مليون جنيه.

كما قرر مجلس الإدارة اعتماد حساب التوزيع المقترح عن العام المالي 2020 وتبلغ نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين بعد التوزيعات القانونية 45% من رأس المال المدفوع توزع نقدي بما يعادل 118.8 مليون جنيه بواقع 0.45 جنيه للسهم الواحد.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، نمو في صافي الأرباح بنسبة 20.3%، لتصل إلى 213.093 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 177.081 مليون جنيه بالعام المناظر 2019.

وارتفعت المبيعات، إلى 489.009 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل 429.038 مليون جنيه بالفترة المقارنة.