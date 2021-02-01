البورصة تصعد 0.54% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11608 نقطة، محققا ارتفاعاً بنسبة 0.54%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 63.02 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.92%، و 0.85% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 257.063 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 6.338 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 55.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.442 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 38.435 مليون جنيه، مقابل 5.993 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.389 مليون جنيه، منها 4.363 مليون جنيه للمؤسسات، و26.107 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 28.052 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 33.150 مليون جنيه، مقابل 5.097 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.68%، تلاه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 10%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.92%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 1.96%، ثم سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 1.7%.