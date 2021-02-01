البنك الأهلي يصدر شهادات الاستثمار لصالحه لأول مرة منذ 55 عاما

دوت الخليج – يبدأ البنك الأهلي المصري، إصدار شهادات الاستثمار لصالحه لأول مرة منذ طرحها بالسوق قبل أكثر من 55 عامًا.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريح لنشرة دوت الخليج، إن البنك سيستمر في إصدار شهادات الاستثمار المجموعة (أ) و(ب) و(ج) ضمن مجموعة الأوعية الادخارية المقدمة للأفراد.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك قرر إلغاء شهادات المجموعة (د) والتي تم طرحها في أبريل 2020، لصالح بنك الاستثمار القومي، للعملاء من الأشخاص الاعتبارية بأجل 3 سنوات، منوهًا إلى أنه يمكن للعملاء الاستثمار في شهادات البنك الأهلي للشركات.

ويقدم البنك الأهلي شهادتي ادخار لعملاء الشركات، بأجل 3 و5 سنوات، ويبلغ العائد على الأولى 6% دورية صرف ربع سنوية، والثانية 5.5% ربع سنوي.

وأعلن البنك الأهلي، صباح أمس الأحد، الاستحواذ على شهادات الاستثمار التي كان يصدرها لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث سيواصل إصدارها بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد.

وقال البنك الأهلي، في بيان، إن صافي مبيعات شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها بلغ أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وبدأ البنك الأهلي طرح شهادات الاستثمار عام 1965 نيابة عن وزارة المالية، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية، وفي عام 1980 بدأ البنك الأهلي في إصدارها لصالح بنك الاستثمار القومي بعد صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي.

وكشف البنك الأهلي أول أمس، عن خفض العائد على شهادات الاستثمار بنسب وصلت إلى نحو 3.75 نقطة مئوية، ونالت شهادات المجموعة ب، فئتا أجل عام وعامين، النصيب الأكبر من الخفض، وجرى تقليص عائد الشهادة أجل عام ذات دورية الصرف الشهري من 9.75% إلى 6%.

كما انخفض عائد شهادة المجموعة (ب) أجل عامين، ذات دورية الصرف ربع السنوية، من 9.5%، إلى 6.5%، فيما انخفضت فائدة شهادات المجموعة (ب) أجل 3 أعوام، بمقدار ربع نقطة مئوية لتبلغ 9% بدلًا من 9.25%.

وتراجع عائد شهادة المجموعة (أ) ذات العائد التراكمي، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 9.5% بدلًا من 9.75%.