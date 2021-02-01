بيتا إيجيبت: بنك التعمير والإسكان يفتتح فرع جديد داخل مشروع جولف ريزدنس بحدائق أكتوبر

افتتح بنك التعمير والإسكان فرعا جديدا له داخل مول جولف كورنر ضمن مشروع “جولف ريزدنس”والذى تطوره شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ، ليكون هذا الفرع هو أول تواجد لبنك بمدينة حدائق أكتوبر.

وفي بيان للشركة، أكد المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركة تسعى لتوفير كافة الخدمات لعملائها ضمن مشروعاتها، وجاء التعاون مع بنك التعمير والإسكان كواحد من كبرى المؤسسات المصرفية لخدمة قاطني مدينة حدائق أكتوبر وخاصة مع ارتفاع نسبة الإشغال بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن مشروع مول “جولف كورنر” عبارة عن 3 مباني على مساحة 6 آلاف متر مربع، المبنى الأول تم تشغيله وتم افتتاح فرع بنك التعمير والإسكان به، وهناك “جولف كورنر 2″ ، وجولف كورنر 3”.

وأضاف أن اختيار البنك لمول “جولف كورنر” لافتتاح الفرع الجديد به كأحد المشروعات المتميزة ذات الموقع المميز بمدينة حدائق أكتوبر.

ولفت فكري إلى أهمية توفير الخدمات ودورها في رفع نسبة الإشغال في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن مول “جولف كورنر ” يقع على مساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع ، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه، ويقدم خدماته لأكثر من 50 كومباوند سكنى وتم تصميم الوحدات التجارية بمواصفات ومساحات مبتكرة اسهمت فى تحقيق احتياجات العلامات التجارية.

وقال إن “جولف كورنر 2 ” وجولف كورنر 3″ عبارة عن مبنيين تجاريين إداريان يضمان مساحات تجارية وإدارية متنوعة، من المقرر افتتاحهم خلال العام الجاري والعام المقبل.

وأشار إلى أن المبنيين يحتويان على مساحات تجارية وإدارية للشركات والعلامات التجارية المختلفة، كما تمت مراعاة الاحتياجات التشغيلية للعلامات التجارية داخل مباني المشروع.

ويقام مشروع جولف ريزيدنس على مساحة 22 فدان وهو مشروع سكني متكامل الخدمات، ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة، وتم تشغيله وتسليمه بالكامل.