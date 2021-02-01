سي آي كابيتال تطلق النسخة الخامسة من مؤتمرها السنوي للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دوت الخليج _ تتبنى سي آي كابيتال، المجموعة المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، رؤية متفائلة تجاه الأسواق الناشئة لعام 2021 وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة لأسواق الأسهم المصرية وكذلك الإماراتية.

وعزت سي آي كابيتال رؤيتها المتفائلة، في ضوء انخفاض قاعدة الأرباح لعام 2020، بالإضافة إلى 3 عوامل أساسية تتمثل في خفض أسعار الفائدة، واحتمالات تراجع قيمة الدولار الأمريكي، فضلًا عن احتمالات التحسن التدريجي في التجارة العالمية في ضوء التقدم النسبي في المفاوضات التجارية المتوقعة بين الصين والرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وترى المجموعة، أن هذه الرؤية تتطلب تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية بشأن الموافقة على وتصنيع واستخدام لقاح كوفيد -19 بشكل مبكر خلال الربع الأول من عام 2021.

وتعرض سي آي كابيتال رؤيتها في مؤتمرها السنوي الخامس للترويج للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينعقد هذا العام خلال الفترة من الثلاثاء، الموافق 26 يناير، وحتى الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، عبر الإنترنت.

واشارت مجموعة سي آي كابيتال، إلى 320 مستثمرًا من 100 مؤسسة استثمار عالمية كبرى في الولايات المتحدة ودول أوروبا وجنوب إفريقيا وآسيا بالإضافة لدول الشرق الأوسط في مؤتمرها السنوي.

وأضافت المجموعة أن المؤتمر يتيح فرصة التواصل بين الجهات المشاركة وكبار مسؤولي كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والبورصات العربية.

كما يركز المؤتمر على المؤسسات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2021، والذي تطلق عليه “عام اللقاح”.

وذكرت سي آي كابيتال، أن المؤتمر يعكس هذا العام ارتفاعًا جيدًا في عدد الشركات المشاركة وعدد الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين، حيث قامت 70 شركة مدرجة من ست دول في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعقد أكثر من 4,000 اجتماع مباشر مع المستثمرين و100 شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول من جميع دول العالم.

وأضافت أن هذه الاجتماعات تناقش الوضع المالي للشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عام من الاضطرابات وتوقف عمليات الإنتاج والتحديات المالية وتراجع الاستهلاك، وما إلى ذلك من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وتطلعت سي آي كابيتال أيضًا إلى كيفية استعادة هذه الشركات لمعدلات النمو في مختلف الأنشطة واستئناف عملياتها التشغيلية المعتادة في أعقاب عمليات التطعيم بلقاح كورونا.