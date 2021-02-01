مال وأعمال

محكمة شمال القاهرة تقرر الوقف التعليقي لدعوى انترادوس وآخرين ضد بورتو وعامر جروب

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ قررت محكمة شمال القاهرة وقف دعوى رد غير المستحق، رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي، المقامة من انترادوس للتطوير السياحي وآخرين ضد مجموعتي بورتو وعامر القابضة، وقف تعليقي.

وأفادت مجموعتي عامر جروب وبورتو القابضة في بيانين منفصلين للبورصة اليوم، أنه هذا القرار تم إصدارة بجلسة الأمس.

وفي 18 فبراير الماضي، حددت محكمة شمال القاهرة الابتدائية موعد أول جلسة لدعوتي التعويض ورد غير المستحق المقامة من انترادوس للتطوير السياحي وأخرون ضد عامر جروب وبورتو جروب، وأوضحت الشركتان أن هاتين الدعوتين تستهدفان تعطيل دعوى التحكيم وستبديان دفوعهن اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.

وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر في فبراير 2019 حكماً لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا، يقضي بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار، علاوة على 5% فوائد قانونية تحسب من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.

FRA10years

وكانت شركة انترادوس للتطوير السياحي وأخرون أقاموا في عام 2014 دعوى تحكيم ضد المجموعة وشركة عامر سوريا، يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

ويعد مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة وفقا لمشروع الانقسام الذي تم بمجموعة عامر جروب في سبتمبر 2015.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة شمال القاهرة تقرر الوقف التعليقي لدعوى انترادوس وآخرين ضد بورتو وعامر جروب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا