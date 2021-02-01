المالية والصناعية المصرية تحقق 71.6 مليون جنيه أرباح مستقلة خلال 2020 بانخفاض 50%

رنا ممدوح _ تراجعت الأرباح المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 50% خلال عام 2020 لتصل إلى 71.556 مليون جنيه، مقابل 143.824 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 665.208 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 884.524 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 288.426 مليون جنيه مقابل 346.286 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 69 قرش مقابل 162 قرش بالعام المناظر 2019.