أسهم جيم ستوب وإيه.إم.سي تقفز مع استمرار تداولات محمومة للأفراد

_ قفزت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو جيم ستوب وشركة تشغيل قاعات عرض الأفلام إيه.إم.إس إنترتينمنت هولدينجز 6.4 بالمئة و18.4 بالمئة على الترتيب في تعاملات ما قبل فتح السوق يوم الاثنين. تُضاف التحركات إلى صعود بأكثر من 200 بالمئة الأسبوع الماضي لإيه.إم.سي ونحو 400 بالمئة لجيم ستوب والذي غذته تداولات محمولة للأفراد مدفوعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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