مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه بمنتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم ليتداول عند مستوى 11595 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.43%، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.87%، ليتداول عند مستوى 62.79 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.3%، و 1.15% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 997.205 مليون جنيه على 182 شركة من خلال 28.026 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 110 مقابل تراجع 29 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.474 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بقيمة 28.891 مليون جنيه، مقابل 1.416 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 27.927 مليون جنيه، منها 20.632 مليون جنيه للمؤسسات، و7.295 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين نحو الشراء محققين 56.402 مليون جنيه، منها 48.999 مليون جنيه للأفراد، و7.403 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا 18.28%، تلاه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح بنسبة 10%، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10%.

في حين تصدر الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.12%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.26%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 1.95%