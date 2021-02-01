شهد السوق السعودي ظهور شركات استثمار في جدة والرياض وغيرها من المدن السعودية سواء استثمار الأموال أو الاستثمار العقاري فتنوع الشركات أدى لتنوع فرص الاستثمار وتقديم حلول مبتكرة للربح العالي للوصول للحرية المالية ومن أهم شركات الاستثمار في السعودية التالي:

أفضل شركات استثمار في جدة

1-شركة أصداء السعودية للاستشارات المالية

تهدف شركة أصداء لتقديم كل الدعم للمشاريع الجديدة والقائمة من خلال خلق بيئة استشارية أفضل للمستثمرين معتمدة على التقنيات التكنولوجية الحديثة من خلال الدراسات والتحليلات العالمية، وتُقدم الشركة خدماتها داخل المملكة وخارجها من خلال مجموعة من الخبراء الماليين من ذوي الكفاءات العالية في شتى المجالات الاستثمارية .

وتعمل الشركة على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لكل عميل حسب حاجته، بجانب توفير الاستشارات المالية .

2- شركة أثمان للاستشارات المالية

من شركات الاستثمار في جدة والتي شهدت نموًا كبيرًا في الفترة الماضية، تعمل الشركة في مجال تنمية وتمويل المشاريع ذات القيمة المضاعفة، ومن خدمتها:

الدراسة والتخطيط من خلال عمل خطط لنمو المنشآت وعمل دراسات الجدوى وخطط العمل

تقديم المشورة للمستثمرين وتحليل العوائد والاستثمار

دراسات الاندماج والاستحواذ

ترتيب التمويل والاستثمار، من خلال هيكلة رأس المال وغيرها.

3- شركة الخبير المالي الوطنية

من الشركات المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة وتقدم حلولًا استثمارية ذات قيمة مستدامة للمستثمر، من خلال تعظيم حقوق الملكية للمساهمين ومن خدمتها:

الاستثمار العقاري .

الأسهم الخاصة

الاستثمارات البنكية

برنامج وقف لإدارة الثروات

4-شركة سدرة المالية

تركز أعمال الشركة على إدارة الأصول وتقديم خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم الاستشارات وتقديم الدعم للشركات.

5- شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول

تهدف لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمل التقارير المالية، توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع احتياجاتهم، مثل صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية والصناديق العقارية العامة والخاصة وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية للمساهمين، وهي معتمدة من قبل هيئة السوق المالية تداول.

6- مجموعة النفيعي للاستثمار

تقدم مجموعة من الخدمات الاستثمارية كالوساطة المالية، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الأوراق المالية، وتتميز الشركة بتنوع قنوات التداول لديها، وسهولة استكمال الحصول على التمويل بنفس اليوم.

7-جدوى للاستثمار

تقدم مجموعة واسعة من الاستثمارات التي تُدعم وتُحقق الأهداف المالية للعملاء من خلال إدارة الأصول المحافظ المالية الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة، والاستشارات المالية، والاستثمار العقاري، بذلك هي تقدم خدمات مالية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع لرقابة الهيئة الشرعية، بجانب عمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأسواق كأسواق الأسهم وأسواق النفط، وأسواق رأس المال،وعمل تقارير التضخم وتقارير سوق العمل، وتقارير الميزانية العامة، وتقارير الاقتصاد الكلي.