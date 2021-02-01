استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند 8.3% في ديسمبر

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_ قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الاثنين إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر، رغم استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول المنطقة.
وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليونا و761 ألفا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي بلجيكا وأيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعليا في ديسمبر كانون الأول، لكنه ارتفع قليلا في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
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