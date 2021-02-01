أبو قير للأسمدة تحقق 1.5 مليار جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 3.6%

رنا ممدوح _ حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاع في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 3.59% ليصل إلى 1.491.491 مليار جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.439.8 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 4.035.213 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل 3.996.898 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.594.167 مليار جنيه، مقابل 1.505.901 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.99 جنيه مقابل 0.95 جنيه بالفترة المناظرة.

وارجعت الشركة الزيادة في صافي الربح إلى 5 أسباب وهم

– زيادة كميات الإنتاج والمبيعات.

– إستمرارية تشغيل المصانع والتي أدت إلى خفض تكلفة التشغيل.

– التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة.

– السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج.

– إدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وأشار الشركة إلى أن تلك النتائج الصاعده حققتها أبو قير للأسمدة على الرغم من بعض العوامل التي واجهت الشركة خلال الفترة والتي تمثلت في انخفاض متوسطات أسعار البيع الحر، وانخفاض متوسطات أسعار التصدير، وتراجع متوسطات أسعار التصدير.

ومن ضمن العوامل السلبية أيضاً انخفاض سعر تحويل الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدلات العائد على الودائع والحسابات الجارية وأذون الخزانة، بجانب استمرار جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من أثار اقتصادية ومالية على كافة الكيانات الاقتصادية.