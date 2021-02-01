أبو قير للأسمدة تسند تدبير تمويل مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لبنك الكويت الوطني

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في جلسته المنعقدة أمس على إسناد تدبير تمويل مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 3 لبنك الكويت الوطني.
كما اعتمد مجلس الإدارة وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي.
وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاع في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 3.59% ليصل إلى 1.491.491 مليار جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.439.8 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت الإيرادات، إلى 4.035.213 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل 3.996.898 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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